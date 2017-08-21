Трамп і Маккейн прокоментували зіткнення есмінця біля берегів Сінгапуру

"Це дуже погано", - відповів Трамп на прохання журналістів прокоментувати інцидент, повідомляє The Washington Post.

Американський сенатор Джон Маккейн відреагував на інцидент з ракетним есмінцем ВМС США John S. McCain ("Джон Маккейн"), який названий в честь його батька і діда.

"Сінді (дружина Маккейна) і я молимося за американських моряків на борту есмінця "Джон Маккейн" і вдячні пошуково-рятувальним екіпажам за роботу. Вдячні за роботу пошуково-рятувальних команд", - написав сенатор у Twitter.

Нагадаємо, що біля берегів Сінгапуру, 21 серпня, ракетний есмінець ВМС США John S. McCain зіткнувся з торговим судном Alnic MC.

За останніми даними, 10 матросів зникли безвісти, ще п'ять отримали поранення. Інформація уточнюється.