Трамп і Маккейн прокоментували зіткнення есмінця біля берегів Сінгапуру
"Це дуже погано", - відповів Трамп на прохання журналістів прокоментувати інцидент, повідомляє The Washington Post.
Американський сенатор Джон Маккейн відреагував на інцидент з ракетним есмінцем ВМС США John S. McCain ("Джон Маккейн"), який названий в честь його батька і діда.
"Сінді (дружина Маккейна) і я молимося за американських моряків на борту есмінця "Джон Маккейн" і вдячні пошуково-рятувальним екіпажам за роботу. Вдячні за роботу пошуково-рятувальних команд", - написав сенатор у Twitter.
Нагадаємо, що біля берегів Сінгапуру, 21 серпня, ракетний есмінець ВМС США John S. McCain зіткнувся з торговим судном Alnic MC.
За останніми даними, 10 матросів зникли безвісти, ще п'ять отримали поранення. Інформація уточнюється.
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