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Трамп каже, що чекає зустрічі з Кім Чен Ином

Американський лідер очікує від північнокорейського "правильних" кроків
Президент США Дональд Трамп вірить у денуклеаризацію КНДР за правління Кім Чен Ина та чекає зустрічі з північнокорейським лідером.
Трамп каже, що чекає зустрічі з Кім Чен Ином Фото: ap.org

Про це американський президент написав у своєму Twitter.

"Протягом багатьох років і багатьох адміністрацій всі говорили, що для миру і денуклеаризації Корейського півострова не було навіть маленької можливості.

Тепер є хороший шанс, що Кім Чен Ин зробить те, що є правильним для його народу і для людства. Чекаю нашої зустрічі!", - написав Трамп.

Раніше Дональд Трамп прийняв пропозицію північнокорейського лідера Кім Чен Ина провести прямі переговори.

Нагадаємо, Швеція готова провести історичну зустріч між президентом США Дональдом Трампом та північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

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28 03 2018 15:31
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