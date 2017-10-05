Трамп має намір сьогодні зустрітися з Лавровим
Президент США Дональд Трамп в середу, 10 травня, проведе зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що зустріч відбудеться у Вашингтоні в Білому домі.
Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що в ході зустрічі Трамп і Лавров обговорять Сирію, відносини США і Росії і інші глобальні проблеми.
Агентство пише, що це буде перший контакт на вищому рівні між Трампом і урядом Росії з моменту вступу Трампа на посаду 20 січня.
Нагадаємо, раніше шість американських сенаторів порадили президенту США Дональду Трампу спочатку зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, а тільки потім з лідером РФ Володимиром Путіним.
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