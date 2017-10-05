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Трамп має намір сьогодні зустрітися з Лавровим

Зустріч може пройти у Білому домі
Дональд Трамп і Сергій Лавров запланували на сьогодні перший офіційний контакт.
Трамп має намір сьогодні зустрітися з Лавровим Фото: ap.org

Президент США Дональд Трамп в середу, 10 травня, проведе зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що зустріч відбудеться у Вашингтоні в Білому домі.

Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що в ході зустрічі Трамп і Лавров обговорять Сирію, відносини США і Росії і інші глобальні проблеми.

Агентство пише, що це буде перший контакт на вищому рівні між Трампом і урядом Росії з моменту вступу Трампа на посаду 20 січня.

Нагадаємо, раніше шість американських сенаторів порадили президенту США Дональду Трампу спочатку зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, а тільки потім з лідером РФ Володимиром Путіним.

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