Трамп на рік продовжив санкції проти КНДР Трамп продовжив дію обмежень, запроваджених США у період між 2010 та 2017 роками

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив дію санкцій проти Північної Кореї.

Фото: reuters.com

Про це повідомляє прес-служба Білого дому, пише "РБК-Україна". Згідно з повідомленням, Трамп продовжив дію обмежень, запроваджених Сполученими Штатами у період між 2010 та 2017 роками. Термін дії санкцій, що передбачають, серед іншого, обмеження на імпорт та замороження активів, завершувався 26 червня. "Існування та ризик поширення матеріалів, придатних для використання зброї на Корейському півострові, а також дії уряду Північної Кореї як і раніше становлять надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів", – наголосили в Білому домі. Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що санкції США проти КНДР залишаються чинними.

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