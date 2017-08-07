Трамп назвав зустріч з Путіним "приголомшливою"

Президент США Дональд Трамп назвав приголомшливою свою зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, яка пройшла в п'ятницю на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі.

Таким чином, Трамп охарактеризував першу офіційну зустріч двох президентів в ході бесіди з британським прем'єром Терезою Мей, повідомляє BBC.

Зустріч Трампа і Путіна мала зайняти не більше півгодини, але президенти проговорили більше двох годин.

Після зустрічі, представники обох сторін підкреслювали, що вона пройшла в досить доброзичливій атмосфері. Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон розповіли про переговори по-різному: за словами Лаврова, Трампа заспокоїли запевнення Путіна, що Росія не організовувала жодних хакерських атак під час президентської кампанії в США; Тіллерсон ж такого не говорив.

Крім можливого втручання Росії в американські вибори, Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили і інші теми, що викликають велику напруженість у відносинах двох країн: зокрема, конфлікт в Сирії і ситуацію в Україні.

За день до зустрічі з Путіним, виступаючи в Польщі, Трамп висловився про Росію зовсім доброзичливо: він заявив, що закликає Росію припинити дестабілізувати Україну і підтримувати ворожі режими Сирії та Ірану, а також сказав, що Польща і США разом борються з "дестабілізуючим поведінкою "Москви.

"Приголомшливий" (tremendous) - одне з улюблених слів Трампа, які той вживає в дуже різних ситуаціях: він говорив так про перший день свого візиту до Саудівської Аравії, про свій фінансовий стан і навіть про ненависть, яку нібито несе в собі іслам. Згідно сайту YourDictionary, підрахували улюблені слова Трампа, "tremendous" знаходиться на 16-му місці з 20.

Нагадаємо, що держсекретар США Рекс Тіллерсон розповів, що президенти Володимир Путін і Дональд Трамп на переговорах у Гамбурзі детально обговорили питання про втручання Росії у вибори президента США.