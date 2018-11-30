Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп скасував ще дві офіційні зустрічі на G20

Раніше Трамп скасував зустріч з Путіним
Президент США Дональд Трамп скасував офіційні зустрічі з президентами Туреччини і Південної Кореї під час саміту G20, замінивши їх неформальними бесідами.
Трамп скасував ще дві офіційні зустрічі на G20 Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News

"Спочатку Трамп планував провести вісім зустрічей зі світовими лідерами на G20, але в четвер він різко скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Білий дім сказав, що офіційні зустрічі з лідерами Туреччини і Південної Кореї будуть замінені неофіційними бесідами", - повідомляє AP, посилаючись на Білий дім.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 11 2018 08:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.