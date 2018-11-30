Трамп скасував ще дві офіційні зустрічі на G20
"Спочатку Трамп планував провести вісім зустрічей зі світовими лідерами на G20, але в четвер він різко скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Білий дім сказав, що офіційні зустрічі з лідерами Туреччини і Південної Кореї будуть замінені неофіційними бесідами", - повідомляє AP, посилаючись на Білий дім.
Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.
Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.
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