Трамп стверджує, що вмовив короля Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти
"Щойно поговорив з королем Саудівської Аравії Салманом і пояснив, що через заворушення та перебої в Ірані і Венесуелі прошу Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти – можливо, на два мільйони барелів (на добу), щоб компенсувати недолік... Ціни такі високі! Він погодився!" – написав Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter 30 червня.
У Саудівській Аравії також повідомили про розмову лідерів двох країн про ринок нафти, однак не згадували домовленість про збільшення видобутку.
Як пише Bloomberg з посиланням на представника Ірану в ОПЕК, якщо саудівці погодяться на прохання Трампа, "це означатиме, що він закликав їх до виходу з ОПЕК". Країна не може збільшити видобуток на два мільйони барелів і залишатися в ОПЕК.
Дональд Трамп вимагає від експортерів нафти збільшення видобутку з метою знизити ціни. Як пише Associated Press, це пов'язано, зокрема, зі зростанням цін на бензин у США напередодні виборів до конгресу. Водночас, адміністрація Трампа домагається від інших країн припинення закупівель нафти в Ірану, що може привести до росту цін.
Саудівська Аравія в середині 2018 року видобуває близько 10 млн барелів на добу при максимальній можливості у 12 млн барелів. Таким чином, Трамп попросив короля Салмана збільшити видобуток нафти до межі.
У травні 2018 року вартість нафти Brent вперше з 2014 року досягла позначки 80 доларів.
У червні представники нафтовидобувних країн, зокрема й Саудівської Аравії та Росії, домовилися про збільшення видобутку на мільйон барелів на добу.
Нагадаємо, відповідаючи на запитання, чи зможуть Сполучені Штати визнати Крим частиною Росії, президент США Дональд Трамп сказав: "Побачимо".
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