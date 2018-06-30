Трамп стверджує, що вмовив короля Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив короля Саудівської Аравії Салмана збільшити видобуток нафти, – і той погодився.

"Щойно поговорив з королем Саудівської Аравії Салманом і пояснив, що через заворушення та перебої в Ірані і Венесуелі прошу Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти – можливо, на два мільйони барелів (на добу), щоб компенсувати недолік... Ціни такі високі! Він погодився!" – написав Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter 30 червня.

У Саудівській Аравії також повідомили про розмову лідерів двох країн про ринок нафти, однак не згадували домовленість про збільшення видобутку.

Як пише Bloomberg з посиланням на представника Ірану в ОПЕК, якщо саудівці погодяться на прохання Трампа, "це означатиме, що він закликав їх до виходу з ОПЕК". Країна не може збільшити видобуток на два мільйони барелів і залишатися в ОПЕК.

Дональд Трамп вимагає від експортерів нафти збільшення видобутку з метою знизити ціни. Як пише Associated Press, це пов'язано, зокрема, зі зростанням цін на бензин у США напередодні виборів до конгресу. Водночас, адміністрація Трампа домагається від інших країн припинення закупівель нафти в Ірану, що може привести до росту цін.

Саудівська Аравія в середині 2018 року видобуває близько 10 млн барелів на добу при максимальній можливості у 12 млн барелів. Таким чином, Трамп попросив короля Салмана збільшити видобуток нафти до межі.

У травні 2018 року вартість нафти Brent вперше з 2014 року досягла позначки 80 доларів.

У червні представники нафтовидобувних країн, зокрема й Саудівської Аравії та Росії, домовилися про збільшення видобутку на мільйон барелів на добу.

Нагадаємо, відповідаючи на запитання, чи зможуть Сполучені Штати визнати Крим частиною Росії, президент США Дональд Трамп сказав: "Побачимо".