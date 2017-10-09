Трамп та Ердоган домовилися зустрітися в Нью-Йорку

Президент США Дональд Трамп і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про зустріч в Нью-Йорку в США.

Як повідомляє "Анадолу", відбулася телефонна розмова президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і президента США Дональда Трампа.

Лідери привернули увагу до стратегічної співпраці між двома країнами, підкреслили важливість зміцнення відносин між Анкарою і Вашингтоном, а також вказали на важливість продовження партнерства з метою підвищення стабільності в регіоні.

Ердоган і Трамп дійшли згоди щодо проведення зустрічі в рамках майбутнього засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Нагадаємо, на 72-й сесії Генасамблеї ООН Україна готується представити низку ініціатив, які стосуються російської агресії.