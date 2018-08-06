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Трамп виступив за повернення до формату G8 з Росією, - ОНОВЛЕНО

Напередодні Меркель виступила категорично проти цього
Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.
Трамп виступив за повернення до формату G8 з Росією, - ОНОВЛЕНО Фото: http://thehill.com

Таку заяву Трамп зробив перед журналістами перед тим, як вирушити в Канаду на саміт G7, повідомляє Reuters.

2014 року через агресію Росії проти України учасники G8 вирішили не їхати на черговий саміт в Сочі, провівши його в Брюсселі без участі Росії. Таким чином, формат "Великої вісімки" скоротився до G7.

У п'ятницю в місті Ла Мальбе (провінція Квебек, Канада) відкриється саміт G7.

Оновлення. Слова Трампа доступні на відео, яке оприлюднило CNN. Трамп зазначив, що займає жорстку позицію щодо Москви і назвав себе "найгіршим нічним кошмаром Росії".

"Попри це, Росія повинна бути на саміті. Чому ми проводимо саміт без Росії?", - запитав Трамп.

"Можливо, я буду неполіткоректним, але подобається вам це чи ні, нам потрібно вирішувати світові проблеми. А в G7, яка раніше була G8, вирішили прогнати Росію. Тепер слід було б пустити її назад, тому що нам потрібно, щоб Росія була за столом переговорів", - заявив президент США.

Він пояснив, що "рекомендуватиме" саме такий варіант, однак у підсумку вирішення цього питання - за рештою учасників G7.

2014 року через агресію Росії проти України учасники G8 вирішили не їхати на черговий саміт в Сочи, провівши його в Брюсселі без участі Росії. Таким чином, формат "Великої вісімки" скоротився до G7.

Група семи (G7) - об'єднання економічно розвинених країн, до якого входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія. У форматі "сімки" організація існувала в 1976-1997 роках. Після приєднання Росії об'єднання отримало назву Група восьми G8.

У п'ятницю в місті Ла Мальбе (провінція Квебек, Канада) відкриється саміт G7.

Напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що не бачить можливостей найближчим часом повернутися до формату "Великої вісімки" за участю Росії.

Напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що не бачить можливостей найближчим часом повернутися до формату "Великої вісімки" за участю Росії.

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08 06 2018 17:55
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