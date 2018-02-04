У Кремлі кажуть, що Трамп запросив Путіна відвідати Білий дім
Таку пропозицію, як заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, Трамп висловив в телефонній розмові з Володимиром Путіним 20 березня, інформує "Интерфакс".
"Якщо все буде нормально, я сподіваюся, що американці не відмовляться від своєї пропозиції обговорювати можливість проведення саміту", - сказав Ушаков журналістам на брифінгу. - Коли наші президенти розмовляли по телефону, то Трамп запропонував першу зустріч провести у Вашингтоні, в Білому домі".
Нагадаємо, що 20 березня Дональд Трамп зідзвонився з Володимиром Путіним і привітав його з перемогою на президентських виборах. Крім іншого президенти обговорили ситуацію навколо Сирії, України і КНДР, повідомляла прес-служба Кремля.
Як інформувала газета The Washington Post, радники Трампа рекомендували йому не вітати президента Росії з перемогою на виборах, однак американський лідер не прислухався до цієї поради. Сам Трамп назвав бесіду з Путіним "дуже хорошим дзвінком" і додав, що сподівається на зустріч з російським лідером в найближчому майбутньому.
Останній раз Володимир Путін був у Білому домі у Вашингтоні у вересні 2005 року, де провів зустріч з Джорджем Бушем.
На даний момент Путін і Трамп зустрічалися лише один раз - на саміті G20 в Гамбурзі в липні 2017 року. У листопаді минулого року президенти також планували зустріч на саміті АТЕС у В'єтнамі, проте вона зірвалася.
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