Трамп знову дорікнув Німеччині за багатомільярдні газові оборудки з Росією

"Я сказав, почекай хвилинку, ми повинні захистити тебе від Росії, і ти платиш їм мільярди доларів. Що це означає?"

Трамп знову жорстко розкритикував Німеччину, заявивши, що Берлін платить мільярди доларів за газ Росії та в той же час просить захисту у США.

У своєму інтерв’ю телеканалу CNBC Трамп навів декілька аргументів на користь того, що він не перебуває "під ковпаком" Путіна. Зокрема, минулого тижня на саміті НАТО в Брюсселі Трамп закликав німецьку канцлеру Ангелу Меркель відкликати підтримку газопроводу "Північний потік-2".

"Я сказав, почекай хвилинку, ми повинні захистити тебе від Росії, і ти платиш їм мільярди доларів. Що це означає?", - заявив Трамп у інтерв’ю.

Трамп стверджує, що його позиція свідчить про жорсткий підхід у відносинах з РФ.

"Гляньте на санкції, які я запровадив проти Росії… Гляньте на дипломатів, яких я вислав… Гляньте на все, що я зробив", - захищав президент США свою позицію.

Нагадаємо, що Трамп на початку саміту НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".