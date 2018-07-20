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Трамп знову дорікнув Німеччині за багатомільярдні газові оборудки з Росією

"Я сказав, почекай хвилинку, ми повинні захистити тебе від Росії, і ти платиш їм мільярди доларів. Що це означає?"
Трамп знову жорстко розкритикував Німеччину, заявивши, що Берлін платить мільярди доларів за газ Росії та в той же час просить захисту у США.
Трамп знову дорікнув Німеччині за багатомільярдні газові оборудки з Росією Фото: ria.ru

У своєму інтерв’ю телеканалу CNBC Трамп навів декілька аргументів на користь того, що він не перебуває "під ковпаком" Путіна. Зокрема, минулого тижня на саміті НАТО в Брюсселі Трамп закликав німецьку канцлеру Ангелу Меркель відкликати підтримку газопроводу "Північний потік-2".

"Я сказав, почекай хвилинку, ми повинні захистити тебе від Росії, і ти платиш їм мільярди доларів. Що це означає?", - заявив Трамп у інтерв’ю.

Трамп стверджує, що його позиція свідчить про жорсткий підхід у відносинах з РФ.

"Гляньте на санкції, які я запровадив проти Росії… Гляньте на дипломатів, яких я вислав… Гляньте на все, що я зробив", - захищав президент США свою позицію.

Нагадаємо, що Трамп на початку саміту НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".

Водночас Меркель заявила, що її країна є повністю незалежною у своєму політичному виборі, відповівши таким чином на критику президента США Дональда Трампа щодо її повної залежності від Росії.

 

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20 07 2018 15:58
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