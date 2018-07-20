Трамп знову дорікнув Німеччині за багатомільярдні газові оборудки з Росією
У своєму інтерв’ю телеканалу CNBC Трамп навів декілька аргументів на користь того, що він не перебуває "під ковпаком" Путіна. Зокрема, минулого тижня на саміті НАТО в Брюсселі Трамп закликав німецьку канцлеру Ангелу Меркель відкликати підтримку газопроводу "Північний потік-2".
"Я сказав, почекай хвилинку, ми повинні захистити тебе від Росії, і ти платиш їм мільярди доларів. Що це означає?", - заявив Трамп у інтерв’ю.
Трамп стверджує, що його позиція свідчить про жорсткий підхід у відносинах з РФ.
"Гляньте на санкції, які я запровадив проти Росії… Гляньте на дипломатів, яких я вислав… Гляньте на все, що я зробив", - захищав президент США свою позицію.
Нагадаємо, що Трамп на початку саміту НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".
Водночас Меркель заявила, що її країна є повністю незалежною у своєму політичному виборі, відповівши таким чином на критику президента США Дональда Трампа щодо її повної залежності від Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії