Трамп: зустріч з НАТО була чудова, але з Путіним – ще краща
"У той час як я провів чудову зустріч з НАТО, зібравши значні суми грошей, у мене відбулася ще більш прекрасна зустріч з Владіміром Путіним. Сумно, що ЗМІ не висвітлили це таким чином - брехливі ЗМІ просто збожеволіли", - написав Трамп.
В іншому пості він пояснив свій "успіх зустрічі" з НАТО тим, що йому вдалося змусити союзників виділяти додаткові мільярди на оборону.
"Вони заплатили ще 33 мільярди і в майбутньому будуть платити сотні мільярдів доларів, усе тільки завдяки мені. НАТО була слабкою, але тепер вона знову сильна (і це погано для Росії). ЗМІ тільки говорять про те, що я був грубим з лідерами, і нічого не згадують про гроші", - додав Трамп.
Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.
Путін заявив, що РФ готова продовжити контракт на транзит газу через Україну, якщо "Нафтогаз" та "Газпром" врегулюють судовий спір у Стокгольмському арбітражі.
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