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В Україні представили нову модель трисекційного трамвая, - ФОТО

Вагон обладнаний кондиціонером і wi-fi
Українська компанія "Татра-Південь" випустила нову модель трамвайного вагона.
В Україні представили нову модель трисекційного трамвая, - ФОТО Фото: tatra-yug.com.ua

"Татра-Південь представляє нову модель трамвайного вагона — К1М6. Це сучасний трисекційний вагон українського виробництва. До роботи над вагоном були залучені близько 250 українських постачальників комплектуючих", - повідомляє сайт виробника.

Модель адаптована до умов експлуатації з різним станом контактної мережі і рейкових шляхів.

Вагон обладнаний місцем для розміщення людей з обмеженою мобільністю, кондиціонером і wi-fi, ергономічними кріслами для сидіння, сучасною системою інформування пасажирів, світлодіодною системою освітлення.

Широкі подвійні двері мають адресне управління для швидкої посадки і висадки пасажирів.


Всі фото: tatra-yug.com.ua

Ходові візки нової конструкції обладнані двоступеневим підвішуванням, що забезпечує плавність ходу і низький шумовий рівень.

Нагадаємо, що в трамвайному депо Вінницької транспортної компанії презентували нову модель трамваю – 31-метровий низькопідлоговий трамвай.

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10 05 2017 16:56
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