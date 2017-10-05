В Україні представили нову модель трисекційного трамвая, - ФОТО
"Татра-Південь представляє нову модель трамвайного вагона — К1М6. Це сучасний трисекційний вагон українського виробництва. До роботи над вагоном були залучені близько 250 українських постачальників комплектуючих", - повідомляє сайт виробника.
Модель адаптована до умов експлуатації з різним станом контактної мережі і рейкових шляхів.
Вагон обладнаний місцем для розміщення людей з обмеженою мобільністю, кондиціонером і wi-fi, ергономічними кріслами для сидіння, сучасною системою інформування пасажирів, світлодіодною системою освітлення.
Широкі подвійні двері мають адресне управління для швидкої посадки і висадки пасажирів.
Всі фото: tatra-yug.com.ua
Ходові візки нової конструкції обладнані двоступеневим підвішуванням, що забезпечує плавність ходу і низький шумовий рівень.
Нагадаємо, що в трамвайному депо Вінницької транспортної компанії презентували нову модель трамваю – 31-метровий низькопідлоговий трамвай.
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