"Трохи дебільнуваті": держслужбовець із Херсона образив переселенців

Держслужбовця звинуватили в тому, що він дозволяє собі такі висловлювання на адресу громадян України

Держслужбовець Херсонської області в коментарях у Facebook висловив свою думку про російськомовних переселенців з Донбасу.

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Голопристанської районної держадміністрації Херсонської області Юрій Яровий у коментарях у Facebook назвав російськомовних переселенців з Донбасу "трохи дебільнуватими".

Яровий написав такий коментар під постом користувача Олени Татьянченко, яка розкритикувала переселенців за те, що вони продовжують відстоювати своє право говорити російською мовою. Пізніше вона приховала пост - NewsOne зробив скріншоти записів.

У коментарях Яровий написав: "До мене теж такі іноді приходять за довідками. Трохи дебільнуваті, не знають, як буква "і" пишеться. Противно".

Деякі учасники дискусії звинуватили держслужбовця в тому, що він дозволяє собі такі висловлювання на адресу громадян України.

Нагадаємо, що станом на 16 січня 2017 року взято на облік 1 650 410 переселенців.