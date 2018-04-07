"Трохи дебільнуваті": держслужбовець із Херсона образив переселенців
Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Голопристанської районної держадміністрації Херсонської області Юрій Яровий у коментарях у Facebook назвав російськомовних переселенців з Донбасу "трохи дебільнуватими".
Яровий написав такий коментар під постом користувача Олени Татьянченко, яка розкритикувала переселенців за те, що вони продовжують відстоювати своє право говорити російською мовою. Пізніше вона приховала пост - NewsOne зробив скріншоти записів.
У коментарях Яровий написав: "До мене теж такі іноді приходять за довідками. Трохи дебільнуваті, не знають, як буква "і" пишеться. Противно".
Деякі учасники дискусії звинуватили держслужбовця в тому, що він дозволяє собі такі висловлювання на адресу громадян України.
Нагадаємо, що станом на 16 січня 2017 року взято на облік 1 650 410 переселенців.
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