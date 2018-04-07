Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Трохи дебільнуваті": держслужбовець із Херсона образив переселенців

Держслужбовця звинуватили в тому, що він дозволяє собі такі висловлювання на адресу громадян України
Держслужбовець Херсонської області в коментарях у Facebook висловив свою думку про російськомовних переселенців з Донбасу.
"Трохи дебільнуваті": держслужбовець із Херсона образив переселенців Юрій Яровий. Фото: Facebook

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Голопристанської районної держадміністрації Херсонської області Юрій Яровий у коментарях у Facebook назвав російськомовних переселенців з Донбасу "трохи дебільнуватими".

Яровий написав такий коментар під постом користувача Олени Татьянченко, яка розкритикувала переселенців за те, що вони продовжують відстоювати своє право говорити російською мовою. Пізніше вона приховала пост - NewsOne зробив скріншоти записів.

У коментарях Яровий написав: "До мене теж такі іноді приходять за довідками. Трохи дебільнуваті, не знають, як буква "і" пишеться. Противно".

Деякі учасники дискусії звинуватили держслужбовця в тому, що він дозволяє собі такі висловлювання на адресу громадян України.

Нагадаємо, що станом на 16 січня 2017 року взято на облік 1 650 410 переселенців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2018 17:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.