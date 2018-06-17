Центробанк Кіпру розпорядився припинити співпрацю з підставними компаніями

Центробанк Кіпру в четвер, 14 червня, надіслав комерційним банкам лист, в якому рекомендував припинити співпрацю з фірмами-пустушками і дав докладний опис таких компаній.

"Регулятор пояснив, що компанію можна вважати підставною, якщо вона не має фізичної присутності на Кіпрі, не веде економічної діяльності (яка має хоча б незначну економічну цінність), зареєстрована в юрисдикції, де згідно із законом не зобов'язана надавати владі аудовану фінансову звітність, а також якщо вона є податковим резидентом офшору", - повідомляє The Bell з посиланням на партнера Paragon Advice Group Олександра Захарова, який консультує з питань оподаткування та структурування бізнесу в іноземних юрисдикціях.

Компанія може вважатися підставною, якщо відповідає хоча б одній вказаній ознаці.

Як пояснив експерт, під фізичною присутністю розуміється "ефективна присутність і управління", а не просто присутність третіх осіб, які діють в якості агентів і/або надають номінальні послуги.

Підозру викликатимуть і компанії, в яких відсутній кваліфікований персонал, включаючи ті випадки, коли представником персоналу виступає одноосібна особа.

Крім цього, Центробанк закликав банки вивчити клієнтську базу з урахуванням наведених критеріїв і визначити, як вони планують вибудовувати з ними роботу в подальшому. Регулятор очікує отримати від них остаточне рішення до 31 липня.

Захаров також звернув увагу на те, що цей циркуляр на відміну від попередніх написаний англійською мовою і містить підпис особи, від імені якої надіслано.

За словами експерта, з 1 червня на Кіпрі в рамках циркулярів місцевого ЦБ були закриті рахунки вже сотень компаній. Закриваються навіть ті рахунки, які відкриті іноземними громадянами, які мають паспорт Кіпру.

Нагадаємо, Центральний банк Кіпру спрямував декільком банкам документ, що наказує закрити рахунки всіх офшорних компаній, зареєстрованих на Сейшелах, Британських Віргінських островах та у Белізі.