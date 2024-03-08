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ЄС планує відкрити морський коридор для забезпечення гуманітарної допомоги з Кіпру до сектору Газа

08 березня 2024, 16:59
ЄС планує відкрити морський коридор для забезпечення гуманітарної допомоги з Кіпру до сектору Газа
Фото: afp.com
Першу пілотну операцію буде запущено в п'ятницю, заявила глава Єврокомісії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що сподівається на відкриття в неділю, 10 березня, морського коридору для доправлення гуманітарної допомоги з Кіпру до Сектора Гази.

Про це повідомляє  Arab News.

"Ми дуже близькі до відкриття цього коридору, сподіваюся, цієї неділі", - заявила вона.

Першу пілотну операцію буде запущено в п'ятницю, заявила глава Єврокомісії.

"Кіпр скоро збере високопоставлених чиновників, щоб обговорити, як ми можемо прискорити створення цього морського маршруту для підтримки тих, хто його потребує, на додаток до наземних і повітряних маршрутів, зокрема з Єгипту та Йорданії", - додала вона.

Європейська комісія також опублікувала спільну заяву з Кіпром, ОАЕ, Сполученими Штатами і Великою Британією, яка "схвалює активацію" морського коридору для доставляння допомоги до Сектора Гази.

"Доставлення гуманітарної допомоги безпосередньо до Гази морем буде складним, і наші країни продовжать оцінювати й коригувати свої зусилля, щоб забезпечити максимально ефективне доставлення допомоги", - ідеться в заяві.

Бойовики Хамас атакували Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року.

Армія оборони Ізраїлю (Цахал) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, наприкінці жовтня і яка продовжується досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення Хамасу та звільнення заручників.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька.

ЄСКіпрсектор Газа

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