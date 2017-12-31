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Цінність українського паспорта продовжує зростати, – Порошенко

2017-й рік став проривом у безвізовому напрямку, зазначив президент
Президент Петро Порошенко заявив, що цінність українського паспорта продовжує зростати.
Цінність українського паспорта продовжує зростати, – Порошенко Фото: ukr.media

"Українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу. І 2017-й рік став проривом у безвізовому напрямку, коли свої кордони для наших громадян відкрили країни Європейського Союзу. Відсьогодні українці можуть подорожувати без оформлення візи ще й до Об’єднаних Арабських Еміратів. Цінність українського паспорта продовжує зростати!"повідомив президент.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що у 2017 році українці змогли довести світу, що здатні на великі звершення та перемоги.
 

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31 12 2017 18:30
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