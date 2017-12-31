ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко заявив, що цінність українського паспорта продовжує зростати.
Нагадаємо, Порошенко заявив, що у 2017 році українці змогли довести світу, що здатні на великі звершення та перемоги.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Цінність українського паспорта продовжує зростати, – Порошенко
2017-й рік став проривом у безвізовому напрямку, зазначив президент
Фото: ukr.media
"Українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу. І 2017-й рік став проривом у безвізовому напрямку, коли свої кордони для наших громадян відкрили країни Європейського Союзу. Відсьогодні українці можуть подорожувати без оформлення візи ще й до Об’єднаних Арабських Еміратів. Цінність українського паспорта продовжує зростати!" – повідомив президент.
Нагадаємо, Порошенко заявив, що у 2017 році українці змогли довести світу, що здатні на великі звершення та перемоги.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 12 2017 18:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків