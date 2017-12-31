Цінність українського паспорта продовжує зростати, – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що цінність українського паспорта продовжує зростати.

"Українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу. І 2017-й рік став проривом у безвізовому напрямку, коли свої кордони для наших громадян відкрили країни Європейського Союзу. Відсьогодні українці можуть подорожувати без оформлення візи ще й до Об’єднаних Арабських Еміратів. Цінність українського паспорта продовжує зростати!" – повідомив президент.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що у 2017 році українці змогли довести світу, що здатні на великі звершення та перемоги.

