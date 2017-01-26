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ЦВК затвердила кошторис витрат на вибори депутатів у Раду

В сумі 31,4 млн гривень
Центральна виборча комісія затвердила кошторис витрат на вибори депутатів Верховної Ради в сумі 32,2 млн гривень
ЦВК затвердила кошторис витрат на вибори депутатів у Раду Фото: electioninfo.org.ua

Про це повідомляє прес-центр ЦВК.

Також затверджено кошторис на функціонування Державного реєстру виборців в сумі 31,4 млн гривень в 2017 році.

Зокрема, за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" затверджено кошторис витрат на 32 167 600 гривень, а за бюджетною програмою "Функціонування Державного реєстру виборців" - на 31 426 200 гривень.

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26 01 2017 22:23
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