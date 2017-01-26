ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія затвердила кошторис витрат на вибори депутатів Верховної Ради в сумі 32,2 млн гривеньПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК затвердила кошторис витрат на вибори депутатів у Раду
В сумі 31,4 млн гривень
Фото: electioninfo.org.ua
Про це повідомляє прес-центр ЦВК.
Також затверджено кошторис на функціонування Державного реєстру виборців в сумі 31,4 млн гривень в 2017 році.
Зокрема, за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" затверджено кошторис витрат на 32 167 600 гривень, а за бюджетною програмою "Функціонування Державного реєстру виборців" - на 31 426 200 гривень.
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26 01 2017 22:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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