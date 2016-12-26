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Тука не вірить в успіх блокади окупованих територій на Донбасі

Встановлення блок-постів є незаконним
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука не підтримав ідеєю ряду ветеранів АТО про блокаду так званих "ДНР" та "ЛНР".
Тука не вірить в успіх блокади окупованих територій на Донбасі Георгій Тука. Фото: lb.ua

Тука вважає, що організаторів блокади не викликають довіри, а методи, які вони планують використовувати, сумнівні

"По-перше, у мене не викликають довіри до ініціаторів цієї акції: ні Валентин Лихоліт (один із засновників" Айдара"), ні Костянтин Гришин (засновник "Донбасу" Семен Семенченко). З відомих причин. По-друге, ні з одним державним установою (СБУ, МВС, ЗСУ) ці дії не узгоджувалися, отже, встановлення блок-постів, проведення будь-яких оглядів, надання будь-яких "дозволів" є незаконним і має отримати відповідну оцінку з боку правоохоронців", - написав заступник міністра у Facebook.

"По-третє, намір "заморити голодом" (як сказав Валентин Лихоліт) при наявності більше 400 км неконтрольованої кордону - відверта маячня. По-четверте, я не вірю в успіх такого "тиску на сепаратистів", крім надання додаткового інформаційного приводу для окупантів (що вже й почалося). Нагадаю для непосвячених: в сучасній теорії на військову складову відводиться лише 20% успіху, на інформаційну - значно більше. По-п'яте, я переконаний, що ця ініціатива має режисерів з числа тих, хто іменує себе "політиками" - брудними пройдисвітами", - переконаний Тука.

Нагадаємо, бійці добровольчих батальйонів вирішили розпочати організацію блокади окупованих територій Донбасу, оскільки не виконано ультиматум зі звільнення українських заручників.

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