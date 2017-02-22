Турчинов обіцяє, що українським військовим постійно підвищуватимуть зарплату

За словами секретаря РНБО, грошове забезпечення військових не змінювалось майже десять років

Олександр Турчинов пообіцяв постійно стежити за грошовим забезпеченням військовослужбовців та посилювати спроможність армії.

"Рішення національної ради безпеки і оборони, прийняті під керівництвом Президента щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, не є статичним, одноразовим актом. Ми не можемо зупинятись на цьому шляху, не враховуючи інфляційні чинники і динаміку зростання доходів громадян в країні", - заявив під час засідання керівного складу ЗСУ секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє Еспресо.TV.

Водночас, за його словами, грошове забезпечення військових не змінювалось майже десять років, зокрема оклади за посадами, доплата за вислугою років.

Крім того, він зазначив, що посилення безпекової спроможності має відбуватися на всіх рівнях. Розвиток збройних сил, військових формувань має відбуватися на основі найкращих досягнень армій світу, а також власного бойового досвіду останніх трьох років.

Нагадаємо, що 6 грудня Верховна Рада внесла зміни до своєї постанови від 6 травня 2014 року і скасувала рекомендацію уряду зрівняти грошове забезпечення військовослужбовців строкової та контрактної служб в особливий період.