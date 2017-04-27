Турчинов просить Гройсмана гроші для блокування сепаратистського і російського мовлення в АТО

Обладнання українського виробництва на порядок дешевше за іноземні аналоги

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації розробила проект блокування сепаратистського та російського телерадіомовлення в зоні АТО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов просить прем‘єр-міністра Володимира Гройсмана виділити кошти на його реалізацію, повідомляє сайт Турчинова.

"Інформаційна агресія – одна з найнебезпечніших складових гібридної війни, яку веде проти нас Росія. Тому блокування деструктивного впливу сепаратистської та російської інформаційної пропаганди в зоні проведення АТО – одна з наших пріоритетних задач", – наголосив секретар РНБО на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки.

За його словами, керівництво Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації доповіло про детально розроблений проект інформаційного захисту, який "дозволить заблокувати антиукраїнське телерадіомовлення вздовж лінії розмежування в зоні проведення АТО".

Зважаючи на невідкладність реалізації цього завдання, Турчинов звернувся до Гройсмана з пропозицією виділити з резервного фонду уряду фінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту.

"Запропоноване Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації обладнання – українського виробництва, воно ефективно вирішує покладені на нього завдання та на порядок дешевше за іноземні аналоги", – запевнив секретар РНБО.

Нагадаємо, що глушіння сепаратистського сигналу на територіях "ДНР" та "ЛНР" є першочерговим завданням Міністерства інформаційної політики, так само як і відновлення на цих територіях українського мовлення.