Стець порушить в РНБО питання глушіння сепаратистських ЗМІ
Про це заявив очільник відомства Юрій Стець, передає "Донбас.Реалії".
"Порушу це питання на військовому кабінеті і так само на РНБО. Ми маємо, зрештою, не тільки робити те, що пов’язано з прямою роботою Міністерства інформаційної політики – відновлювати українське мовлення, а й більш активно займатися глушінням сигналу телеканалів і радіостанцій сепаратистських угруповань "ЛНР" та "ДНР". Не дам більше можливості силовим структурам уникати цього питання", – заявив міністр.
Повідомляється також, що Міністерство інформаційної політики розробило і реалізує стратегії інформаційної реінтеграції Криму і Донбасу.
Раніше повідомлялось, що в Станиці Луганській, яка розташована в 12 км від окупованого Луганська, продовжують мовлення російські канали і радіо терористичної організації "ЛНР" під назвою "Перемога".
Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Мінінформполітики підготує список загрозливих для інформбезпеки сайтів, які закриють.
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