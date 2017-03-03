Стець порушить в РНБО питання глушіння сепаратистських ЗМІ

Глушіння сепаратистського сигналу на територіях "ДНР" та "ЛНР" є першочерговим завданням Міністерства інформаційної політики, так само як і відновлення на цих територіях українського мовлення

Про це заявив очільник відомства Юрій Стець, передає "Донбас.Реалії".

"Порушу це питання на військовому кабінеті і так само на РНБО. Ми маємо, зрештою, не тільки робити те, що пов’язано з прямою роботою Міністерства інформаційної політики – відновлювати українське мовлення, а й більш активно займатися глушінням сигналу телеканалів і радіостанцій сепаратистських угруповань "ЛНР" та "ДНР". Не дам більше можливості силовим структурам уникати цього питання", – заявив міністр.

Повідомляється також, що Міністерство інформаційної політики розробило і реалізує стратегії інформаційної реінтеграції Криму і Донбасу.

Раніше повідомлялось, що в Станиці Луганській, яка розташована в 12 км від окупованого Луганська, продовжують мовлення російські канали і радіо терористичної організації "ЛНР" під назвою "Перемога".

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Мінінформполітики підготує список загрозливих для інформбезпеки сайтів, які закриють.