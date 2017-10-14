Туреччина пов'язує організаторів убивства посла РФ з угрупуванням Гюлена
Про це в Москві заявив голова Національних зборів Туреччини Ісмаїл Кахраман, повідомляє "Інтерфакс".
"Прояснилося, що винуватці цього злочину пов'язані зі злочинним угрупуванням Фетхуллаха Гюлена", – заявив він.
Турецький посадовець зазначив, що "Росія одна з перших країн вжила відповідних заходів" проти структури Гюлена.
Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.
Нападник назвав теракт актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.
Поліція Туреччини затримала 13 підозрюваних у справі вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.
Фетхуллаха Гюлена Анкара звинувачує у спробі організувати держпереворот, яка відбулась у липні 2016 року, і вимагає засудити ісламського проповідника за сукупністю звинувачень до 3623 довічних ув'язнень.
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