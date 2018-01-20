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Туреччина розпочала нову військову операцію на півночі Сирії

Операція отримала назву "Оливкова гілка"
Туреччина почала військову операцію в околицях міста Афрін на півночі Сирії, які знаходяться під контролем військових формувань сирійських курдів.
Туреччина розпочала нову військову операцію на півночі Сирії Фото: hurriyetdailynews.com

Про це оголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Hürriyet Daily News.

Операція отримала назву "Оливкова гілка".

Турецькі військові оголосили, що завдали ударів по "укриттях і "Робітничої партії Курдистану", і Загонів народної самооборони" після обстрілу ними турецької території.

За словами Ердогана, в подальшому турецькі військові планують зайняти території в районі міста Манбідж, також підконтрольного курдам.

Російські військовослужбовці були передислоковані з району Афрін, зазначили в Міноборони РФ. У Міноборони заявили, що ситуацію спровокували США, які "безконтрольно" поставляли озброєння "проамериканським формуванням" у регіоні.

"Крок за кроком ми очистимо нашу країну до кордону з Іраком від терористичної гидоти, яка намагається взяти нашу країну в облогу", – заявив Ердоган.

Під час громадянської війни в Сирії військові формування курдів взяли під контроль більшу частину півночі країни, зокрема території уздовж сирійсько-турецького кордону. Більшу частину цієї території вони відвоювали в терористів з "Ісламської держави", діючи за підтримки США.

Туреччина називає Загони народної самооборони сирійських курдів пов'язаними з "Робітничою партією Курдистану", створеною курдами всередині Туреччини та визнаною в цій країні терористичною організацією. У Сирії цей зв'язок заперечують.

Минулу військову операцію в Сирії Туреччина почала в серпні 2016 року. Під час операції турецькі військові і союзні їм сирійські повстанці зайняли територію в районі міста Ель-Баб, яку до цього контролювало ІД.

Нагадаємо, у влади Туреччини немає іншого виходу, крім як знищити терористів на півночі Сирії, заявив міністр оборони Туреччини Нуреттін Джаніклі.

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20 01 2018 21:40
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