Туреччина розпочала нову військову операцію на півночі Сирії

Туреччина почала військову операцію в околицях міста Афрін на півночі Сирії, які знаходяться під контролем військових формувань сирійських курдів.

Про це оголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Hürriyet Daily News.

Операція отримала назву "Оливкова гілка".

Турецькі військові оголосили, що завдали ударів по "укриттях і "Робітничої партії Курдистану", і Загонів народної самооборони" після обстрілу ними турецької території.

За словами Ердогана, в подальшому турецькі військові планують зайняти території в районі міста Манбідж, також підконтрольного курдам.

Російські військовослужбовці були передислоковані з району Афрін, зазначили в Міноборони РФ. У Міноборони заявили, що ситуацію спровокували США, які "безконтрольно" поставляли озброєння "проамериканським формуванням" у регіоні.

"Крок за кроком ми очистимо нашу країну до кордону з Іраком від терористичної гидоти, яка намагається взяти нашу країну в облогу", – заявив Ердоган.

Під час громадянської війни в Сирії військові формування курдів взяли під контроль більшу частину півночі країни, зокрема території уздовж сирійсько-турецького кордону. Більшу частину цієї території вони відвоювали в терористів з "Ісламської держави", діючи за підтримки США.

Туреччина називає Загони народної самооборони сирійських курдів пов'язаними з "Робітничою партією Курдистану", створеною курдами всередині Туреччини та визнаною в цій країні терористичною організацією. У Сирії цей зв'язок заперечують.

Минулу військову операцію в Сирії Туреччина почала в серпні 2016 року. Під час операції турецькі військові і союзні їм сирійські повстанці зайняли територію в районі міста Ель-Баб, яку до цього контролювало ІД.

Нагадаємо, у влади Туреччини немає іншого виходу, крім як знищити терористів на півночі Сирії, заявив міністр оборони Туреччини Нуреттін Джаніклі.