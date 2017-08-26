Туреччина відпустить на свободу три тисячі засуджених через переповнені в'язниці
Про це повідомляє Turkish Minute.
Зазначається, що під звільнення не підпадають ті в'язні, які були засуджені за тероризм, сексуальні злочини або участь в перевороті.
Крім того, в цілому 10 тис. засуджених будуть переміщені із в'язниць закритого типу – у відкритого.
Зараз у в'язниці перебувають 201 177 в'язнів, з яких 2,8 тис. – діти у віці від 12 до 17 років, вони утримуються в установах для неповнолітніх.
Заступник міністра юстиції Басрі Баджо поінформував парламент про те, що наразі тюрми Туреччини переповнені на 9%.
У серпні минулого року Туреччина випустила 38 тис. ув'язнених, аби звільнити місце для затриманих у рамках справи про переворот.
Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року була здійснена спроба військового перевороту.
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