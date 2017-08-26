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Туреччина відпустить на свободу три тисячі засуджених через переповнені в'язниці

Під звільнення не підпадають ті в'язні, які були засуджені за тероризм, сексуальні злочини або участь у перевороті
Завдяки новим декретам влади Туреччини, оприлюдненим у п'ятницю, ще три тисячі засуджених будуть звільнені з в'язниць.
Туреччина відпустить на свободу три тисячі засуджених через переповнені в Фото: megatechnews.com

Про це повідомляє Turkish Minute.

Зазначається, що під звільнення не підпадають ті в'язні, які були засуджені за тероризм, сексуальні злочини або участь в перевороті.

Крім того, в цілому 10 тис. засуджених будуть переміщені із в'язниць закритого типу – у відкритого.

Зараз у в'язниці перебувають 201 177 в'язнів, з яких 2,8 тис. – діти у віці від 12 до 17 років, вони утримуються в установах для неповнолітніх.

Заступник міністра юстиції Басрі Баджо поінформував парламент про те, що наразі тюрми Туреччини переповнені на 9%.

У серпні минулого року Туреччина випустила 38 тис. ув'язнених, аби звільнити місце для затриманих у рамках справи про переворот.

Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року була здійснена спроба військового перевороту.

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26 08 2017 20:20
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