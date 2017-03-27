Туреччина ввела мито на продукти з Росії

У міністерстві сільського господарства РФ заявили, мито створює певні складнощі, в зв'язку з чим планується освоєння нових "перспективних ринків збуту"

Всупереч обіцянкам, Туреччина ввела мито на товари з Російської Федерації.

Так, мито на кукурудзу і пшеницю складе 130%, рис - 45%, соняшникову олію - 36%, шроту соняшнику - 13,5%, бобові культури - 9,7%, - повідомляє DW.

Мито вводяться з 15 березня 2017 року. При цьому 17 березня профільні турецькі відомства не підтвердили введення обмежень на поставки російської пшениці.

У міністерстві сільського господарства РФ заявили, мито створює певні складнощі, в зв'язку з чим планується освоєння нових "перспективних ринків збуту". Поставки планується збільшувати в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, а також у країни Латинської Америки і Африки. Повідомляється, що протягом останніх трьох років Туреччина скорочує закупівлі російських товарів, які тепер обкладаються митом.

Експерти припускають, що Туреччина ввела нове мито з метою домогтися поставок помідорів в Росію. Російські фахівці вважають, що від введення мита збитки понесуть і в Туреччині, тому оптимальним варіантом називається договір про безмитне ввезення сільськогосподарської продукції з РФ.

Зазначимо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наполягає, що попри потепління у відносинах з Росією у них лишаються розходження з принципових питань.