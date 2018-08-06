Туск не підтримав перегляду формату G7 і повернення Росії

Президент Європейської Ради Дональд Туск виступає проти перегляду формату G7 та повернення до нього Росії.

Про це він заявив у п'ятницю, 8 червня, на прес-конференції у Канаді перед початком саміту G7, пише "Європейська правда".

"Щодо спекуляцій про G6+1, G7-1 чи G7+1. Залишмо G7, якою вона є. Це щасливе число, щонайменше у нашій культурі", - сказав Дональд Туск.

Він додав, що Росія виглядає "менш зацікавленою у цьому форматі, ніж наші інші партнери тут, у Канаді".

Туск розповів, що вранці зустрічався з італійським прем’єром Джузеппе Конте й за підсумками зустрічі висловив переконання, що лідери G7 дотримуватимуться спільної позиції щодо Росії.

"Я переконаний, що тут, на зустрічі G7 у нас буде повністю єдина європейська позиція щодо всіх питань, включно з Росією. Я не говорю про деталі, а про більш загальну спільну лінію", - зазначив Туск.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.