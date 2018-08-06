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Туск не підтримав перегляду формату G7 і повернення Росії

"Залишмо G7, якою вона є"
Президент Європейської Ради Дональд Туск виступає проти перегляду формату G7 та повернення до нього Росії.
Туск не підтримав перегляду формату G7 і повернення Росії Фото: Shutterstock

Про це він заявив у п'ятницю, 8 червня, на прес-конференції у Канаді перед початком саміту G7, пише "Європейська правда".

"Щодо спекуляцій про G6+1, G7-1 чи G7+1. Залишмо G7, якою вона є. Це щасливе число, щонайменше у нашій культурі", - сказав Дональд Туск.

Він додав, що Росія виглядає "менш зацікавленою у цьому форматі, ніж наші інші партнери тут, у Канаді".

Туск розповів, що вранці зустрічався з італійським прем’єром Джузеппе Конте й за підсумками зустрічі висловив переконання, що лідери G7 дотримуватимуться спільної позиції щодо Росії.

"Я переконаний, що тут, на зустрічі G7 у нас буде повністю єдина європейська позиція щодо всіх питань, включно з Росією. Я не говорю про деталі, а про більш загальну спільну лінію", - зазначив Туск.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.

Слова Трампа доступні на відео, яке оприлюднило CNN. Трамп зазначив, що займає жорстку позицію щодо Москви і назвав себе "найгіршим нічним кошмаром Росії".

"Попри це, Росія повинна бути на саміті. Чому ми проводимо саміт без Росії?", - запитав Трамп.

"Можливо, я буду неполіткоректним, але подобається вам це чи ні, нам потрібно вирішувати світові проблеми. А в G7, яка раніше була G8, вирішили прогнати Росію. Тепер слід було б пустити її назад, тому що нам потрібно, щоб Росія була за столом переговорів", - заявив президент США.

Він пояснив, що "рекомендуватиме" саме такий варіант, однак у підсумку вирішення цього питання - за рештою учасників G7.

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08 06 2018 18:35
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