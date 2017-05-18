У 2016 році суди дозволили поліції прослухати понад 21 тис українців

За минулий рік поліція подала 52 872 клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчо-пошукових дій

У 2016 році суди дозволили органам Національної поліції проводити негласні слідчі дії стосовно 21 177 громадян.

У цілому в 2016 році в суди поліція подала 52 872 клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчо-пошукових дій, 49 020 з яких було задоволено, йдеться у відповіді Нацполіції на запит "Українських новин".

Поліція розповіла, що минулого року негласні слідчі дії було проведено поліцією стосовно 14 565 осіб. При цьому суди не дали поліції дозволу на прослуховування за 3 852 клопотаннями.

Цього року, за даними Нацполіції, суди задовольнили 6 685 таких клопотань поліції й негласні слідчі дії було проведено стосовно 3 053 осіб. При цьому суд відмовився давати поліції такий дозвіл за 1 156 клопотаннями.