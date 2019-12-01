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У 2019 році уряд обіцяє оновити громадський транспорт у містах

Цьогоріч буде проведена реконструкція фунікулера у Києві
У рамках проекту Європейського інвестиційного банку "Міський громадський транспорт України" українські міста отримають 227 автобусів, 153 тролейбуси, 56 трамваїв, 35 вагонів метрополітену.
У 2019 році уряд обіцяє оновити громадський транспорт у містах Фото: Корреспондент.net

“У 2019 році українські міста оновлять автопарк громадського транспорту! В рамках проекту Європейського інвестиційного банку "Міський громадський транспорт України" вони отримають 227 автобусів, 153 тролейбуси, 56 трамваїв, 35 вагонів метрополітену”, - повідомляє Урядовий портал у Facebook.

Зазначається, що також цьогоріч буде проведена реконструкція фунікулера у Києві.

Повідомляється, що у 2018 році в рамках цього проекту було закуплено 167 тролейбусів, і завдяки цьому Одеса оновила тролейбусний парк на 28%, Кременчук – на 70%, Дніпро – на 17%, Рівне та Кривий Ріг – на 10%.

Додамо, що протягом грудня 2018 року рівень споживчих цін в Україні зріс на 0,8%. Від початку 2018 року ціни зросли на 9,8%.

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12 01 2019 18:28
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