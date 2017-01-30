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У 72-ій бригаді ЗСУ повідомили про масштабні втрати противника в боях за Авдіївку

За два дні боїв під Авдіївкою бойовики втратили понад сотні людей
Протягом двох днів інтенсивних боїв поблизу Авдіївки (Донецька область) противник втратив більше сотні людей.
У 72-ій бригаді ЗСУ повідомили про масштабні втрати противника в боях за Авдіївку Фото: 112.ua

Такі дані опублікували 72-ої окремої механізованої бригади Воруженных сил України.При цьому в підрозділі відзначають, що це підтверджена інформація.

"За підтвердженими даними, втрати противника за два дні інтенсивних боїв склали більше сотні людей. Близько 60 російських військовослужбовців знаходяться в морзі Калінінського району міста Донецька (кількість ополченців-аборигенів, як повідомило джерело, тут ніхто не рахує) ", - вказується в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці ОМБр в Facebook.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомлялося про ліквідацію 15 бойовиків російських окупаційних сил.

У Міноборони України заявили, що за минулу добу в результаті бойових дій, за попередньою інформацією, п'ятеро українських військовослужбовців загинули, 14 отримали поранення і травми. Майже всі втрати українські війська зазнали під час важких боїв в Авдіївці.

На другий день бойовики продовжують обстріли. Губернатор Донеччини Павло Жебрівський повідомив, що жителі Авдіївки залишилися без тепла, електрики і теплопостачання. При цьому в місті залишаються близько 25 тисяч чоловік.

Через ескалацію в Авдіївці президент Петро Порошенко перервав свій візит до Німеччини.

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30 01 2017 22:19
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