У 72-ій бригаді ЗСУ повідомили про масштабні втрати противника в боях за Авдіївку
Такі дані опублікували 72-ої окремої механізованої бригади Воруженных сил України.При цьому в підрозділі відзначають, що це підтверджена інформація.
"За підтвердженими даними, втрати противника за два дні інтенсивних боїв склали більше сотні людей. Близько 60 російських військовослужбовців знаходяться в морзі Калінінського району міста Донецька (кількість ополченців-аборигенів, як повідомило джерело, тут ніхто не рахує) ", - вказується в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці ОМБр в Facebook.
Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомлялося про ліквідацію 15 бойовиків російських окупаційних сил.
У Міноборони України заявили, що за минулу добу в результаті бойових дій, за попередньою інформацією, п'ятеро українських військовослужбовців загинули, 14 отримали поранення і травми. Майже всі втрати українські війська зазнали під час важких боїв в Авдіївці.
На другий день бойовики продовжують обстріли. Губернатор Донеччини Павло Жебрівський повідомив, що жителі Авдіївки залишилися без тепла, електрики і теплопостачання. При цьому в місті залишаються близько 25 тисяч чоловік.
Через ескалацію в Авдіївці президент Петро Порошенко перервав свій візит до Німеччини.
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