У 72-ій бригаді ЗСУ повідомили про масштабні втрати противника в боях за Авдіївку

За два дні боїв під Авдіївкою бойовики втратили понад сотні людей

Протягом двох днів інтенсивних боїв поблизу Авдіївки (Донецька область) противник втратив більше сотні людей.

Такі дані опублікували 72-ої окремої механізованої бригади Воруженных сил України.При цьому в підрозділі відзначають, що це підтверджена інформація.

"За підтвердженими даними, втрати противника за два дні інтенсивних боїв склали більше сотні людей. Близько 60 російських військовослужбовців знаходяться в морзі Калінінського району міста Донецька (кількість ополченців-аборигенів, як повідомило джерело, тут ніхто не рахує) ", - вказується в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці ОМБр в Facebook.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомлялося про ліквідацію 15 бойовиків російських окупаційних сил.

У Міноборони України заявили, що за минулу добу в результаті бойових дій, за попередньою інформацією, п'ятеро українських військовослужбовців загинули, 14 отримали поранення і травми. Майже всі втрати українські війська зазнали під час важких боїв в Авдіївці.

На другий день бойовики продовжують обстріли. Губернатор Донеччини Павло Жебрівський повідомив, що жителі Авдіївки залишилися без тепла, електрики і теплопостачання. При цьому в місті залишаються близько 25 тисяч чоловік.

Через ескалацію в Авдіївці президент Петро Порошенко перервав свій візит до Німеччини.