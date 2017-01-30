Порошенко перервав візит до Німеччини через Авдіївку

Президент Петро Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини через обстріли в Авдіївці, які призвели до надзвичайної ситуації.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Президент перервав візит до Німеччини через обстріли Авдіївки з боку російських бойовиків, що призвело до надзвичайної ситуації, яка межує з гуманітарною катастрофою", - сказав він.

Раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що бойовики пошкодили останню лінію електропередач, яка забезпечувала Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання за вкрай низьких температур.

Нагадаємо, 29 січня, гібридні війська атакували позиції українських військовослужбовців в Авдіївці Донецької області.

29 січня загинуло п'ятеро бійців – усі із 72-ї Гвардійської окремої механізованої бригади, дев'ятеро отримали поранення, ще четверо були травмовані.



30 січня, за даними прес-центру штабу АТО троє військовослужбовців загинули, сімнадцять були поранені і троє травмовані.

29 січня під обстріл бойовиків традиційно потрапили не лише позиції українських військових, але і житловий сектор Авдіївки.