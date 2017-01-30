Порошенко перервав візит до Німеччини через Авдіївку
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко агентству "Інтерфакс-Україна".
"Президент перервав візит до Німеччини через обстріли Авдіївки з боку російських бойовиків, що призвело до надзвичайної ситуації, яка межує з гуманітарною катастрофою", - сказав він.
Раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що бойовики пошкодили останню лінію електропередач, яка забезпечувала Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання за вкрай низьких температур.
Нагадаємо, 29 січня, гібридні війська атакували позиції українських військовослужбовців в Авдіївці Донецької області.
29 січня загинуло п'ятеро бійців – усі із 72-ї Гвардійської окремої механізованої бригади, дев'ятеро отримали поранення, ще четверо були травмовані.
30 січня, за даними прес-центру штабу АТО троє військовослужбовців загинули, сімнадцять були поранені і троє травмовані.
29 січня під обстріл бойовиків традиційно потрапили не лише позиції українських військових, але і житловий сектор Авдіївки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: