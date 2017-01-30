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Двоє військових загинули на Донбасі, п'ятеро поранені

Ситуація в районі Авдіївки залишається напруженою
У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули двоє військовослужбовців, п'ятеро отримали поранення.
Двоє військових загинули на Донбасі, п Фото:i.lb.ua

Ситуація в районі Авдіївки залишається напруженою, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

"Вранці противник продовжив підступні обстріли з танків і артилерії. Атака по позиціях Збройних Сил України велася з населеного пункту Яковлівка і району Спартака. Близько 10:30 обстріл з важкого озброєння припинився, але вогонь зі стрілецької зброї триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка бої в районі Авдіївки тривають. Бойовики використовують важке заборонене озброєння, в тому числі і 120 мм калібрів.

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 56 раз по всій лінії зіткнення. В результаті 5 українських військових загинули, 9 поранені, 4 травмовані.

У неділю, 29 січня, троє мирних жителів отримали поранення в результаті артобстрілу Авдіївки. Прокуратура Донецької області класифікувала обстріл житлових кварталів, як терористичний акт.

 
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30 01 2017 13:45
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