Двоє військових загинули на Донбасі, п'ятеро поранені
Ситуація в районі Авдіївки залишається напруженою, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
"Вранці противник продовжив підступні обстріли з танків і артилерії. Атака по позиціях Збройних Сил України велася з населеного пункту Яковлівка і району Спартака. Близько 10:30 обстріл з важкого озброєння припинився, але вогонь зі стрілецької зброї триває", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок понеділка бої в районі Авдіївки тривають. Бойовики використовують важке заборонене озброєння, в тому числі і 120 мм калібрів.
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 56 раз по всій лінії зіткнення. В результаті 5 українських військових загинули, 9 поранені, 4 травмовані.
У неділю, 29 січня, троє мирних жителів отримали поранення в результаті артобстрілу Авдіївки. Прокуратура Донецької області класифікувала обстріл житлових кварталів, як терористичний акт.
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