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У банку "Хрещатик" знайшли масштабну схему виведення активів

88% юридичних осіб-емітентів облігацій, придбаних банком, є пов’язаними з банком особами
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив в активах банку "Хрещатик" неліквідні облігації на суму понад 2 млрд гривень.
У банку "Хрещатик" знайшли масштабну схему виведення активів Фото: hubs.ua

Згідно з повідомленням, у період з 2011 по 2015 роки банк викупив та оприбуткував на балансі цінні папери на суму понад 2 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"У подальшому між банком та емітентами облігацій було укладено договори зворотного викупу. Станом на грудень 2016 року зобов’язання зі зворотного викупу цінних паперів не виконані", - повідомляє Фонд.

Разом із тим, у ході проведеної у банку перевірки було встановлено, що 88% юридичних осіб-емітентів облігацій, придбаних банком, є пов’язаними з банком особами. А більшість облігацій (близько 85%) у портфелі банку є незабезпеченими, їх емітенти мають ознаки фіктивності.

"До того ж більша частина з цих компаній зареєстрована за однією юридичною адресою, але фактичне місце їх знаходження не встановлено. Випуск облігацій проводився під інвестиційні проекти. Не виключено, що планів реалізовувати їх не було, а мала місце схема виведення активів", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, в активах банку "Хрещатик" знаходяться неліквідні та незабезпечені цінні папери на суму понад 2 млрд гривень.

"Емітенти зазначених цінних паперів не мають власних активів для погашення зобов’язань перед банком, а ймовірно, були створені з метою контролю інсайдерами за грошовими потоками та приховування операцій з виведення коштів банку. Тому погашення облігацій у повному обсязі є дуже сумнівним", - повідомляє Фонд.

Як наголошується, за виявленими фактами готуються матеріали для передачі до правоохоронних органів заяви про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами банку та шахрайських дій з боку керівників юридичних осіб-емітентів облігацій.

Нагадаємо, 5 квітня НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належить Київській міській державній адміністрації.

Опосередкованими власниками банку є Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

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30 12 2016 23:24
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