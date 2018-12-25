У Барселоні посилили заходи безпеки через загрозу теракту

Поліція Каталонії посилила заходи безпеки після попередження Держдепартаменту США про можливість теракту у Барселоні на різдвяні свята.

Держдеп порадив амеркианцям зберігати підвищену пильність у районі Лас Рамблас у Барселоні на Різдво і Новий рік, повідомляє El Pais.

"Терористи можуть атакувати майже або повністю раптово, націлюючись на туристичні локації, транспортні хаби та інші громадські місця", - йдеться у рекомендаціях Держдепу.

Після отримання цієї інформації поліція Каталонії розпочала операція з пошуку вихідця з Марокко, який вже нападав на представників поліції Іспанії.

Поліція проводить посилені перевірки фургонів і мікроавтобусів у центрі Барселони, та стежить за компаніями, які здають транспорт в оренду, щоб вистежити підозрюваного.