У Барселоні посилили заходи безпеки через загрозу теракту
Держдеп порадив амеркианцям зберігати підвищену пильність у районі Лас Рамблас у Барселоні на Різдво і Новий рік, повідомляє El Pais.
"Терористи можуть атакувати майже або повністю раптово, націлюючись на туристичні локації, транспортні хаби та інші громадські місця", - йдеться у рекомендаціях Держдепу.
Після отримання цієї інформації поліція Каталонії розпочала операція з пошуку вихідця з Марокко, який вже нападав на представників поліції Іспанії.
Поліція проводить посилені перевірки фургонів і мікроавтобусів у центрі Барселони, та стежить за компаніями, які здають транспорт в оренду, щоб вистежити підозрюваного.
Нагадаємо, що 17 серпня у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. Унаслідок теракту загинули 16 людей. Двоє підозрюваних у причетності до теракту були заарештовані. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".
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