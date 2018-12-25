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У Барселоні посилили заходи безпеки через загрозу теракту

Регіональна поліція збільшила свою присутність у туристичних районах Барселони
Поліція Каталонії посилила заходи безпеки після попередження Держдепартаменту США про можливість теракту у Барселоні на різдвяні свята.
У Барселоні посилили заходи безпеки через загрозу теракту Фото: elpais.com

Держдеп порадив амеркианцям зберігати підвищену пильність у районі Лас Рамблас у Барселоні на Різдво і Новий рік, повідомляє El Pais.

"Терористи можуть атакувати майже або повністю раптово, націлюючись на туристичні локації, транспортні хаби та інші громадські місця", - йдеться у рекомендаціях Держдепу.

Після отримання цієї інформації поліція Каталонії розпочала операція з пошуку вихідця з Марокко, який вже нападав на представників поліції Іспанії.

Поліція проводить посилені перевірки фургонів і мікроавтобусів у центрі Барселони, та стежить за компаніями, які здають транспорт в оренду, щоб вистежити підозрюваного.

Нагадаємо, що 17 серпня у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. Унаслідок теракту загинули 16 людей. Двоє підозрюваних у причетності до теракту були заарештовані. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

 
 
 
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25 12 2018 13:25
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