У Баварії правоохоронцям дозволили стежити за людьми
Ухвалений документ дозволяє превентивні приховані дії поліції у випадку "потенційної небезпеки", а не наявної, як було написано в попередній редакції, повідомляє DPA.
Правоохоронцям дозволили без відома громадян переглядати електронне листування, відстежувати телефонні розмови та робити ДНК-тести без рішення суду.
Закон ухвалили завдяки голосам депутатів з партії консервативного Християнського союзу. Проти виступали соціал-демократи, "Союз 90 / Зелені" та партія "Вільні виборці". Критики говорять, що тепер у поліції є можливість де-факто "безкінечно ув'язнювати" громадян.
До ухвалення суперечливого закону німці протестували проти ініціативи. 11 травня в Мюнхені пройшли багатотисячні демонстрації. Протестуючі скандували, що відчувають "напад" на засади демократії та правової держави.
У свою чергу прем'єр-міністр Баварії Маркус Содер, який належить до Християнського союзу, вже заявив, що ухвалений закон не суперечить верховенству права.
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