У Баварії правоохоронцям дозволили стежити за людьми

До ухвалення суперечливого закону німці протестували проти ініціативи

Парламент німецької федеральної землі Баварія ухвалив закон про розширення повноважень поліції.

Ухвалений документ дозволяє превентивні приховані дії поліції у випадку "потенційної небезпеки", а не наявної, як було написано в попередній редакції, повідомляє DPA.

Правоохоронцям дозволили без відома громадян переглядати електронне листування, відстежувати телефонні розмови та робити ДНК-тести без рішення суду.

Закон ухвалили завдяки голосам депутатів з партії консервативного Християнського союзу. Проти виступали соціал-демократи, "Союз 90 / Зелені" та партія "Вільні виборці". Критики говорять, що тепер у поліції є можливість де-факто "безкінечно ув'язнювати" громадян.

До ухвалення суперечливого закону німці протестували проти ініціативи. 11 травня в Мюнхені пройшли багатотисячні демонстрації. Протестуючі скандували, що відчувають "напад" на засади демократії та правової держави.

У свою чергу прем'єр-міністр Баварії Маркус Содер, який належить до Християнського союзу, вже заявив, що ухвалений закон не суперечить верховенству права.