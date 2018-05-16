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У Баварії правоохоронцям дозволили стежити за людьми

До ухвалення суперечливого закону німці протестували проти ініціативи
Парламент німецької федеральної землі Баварія ухвалив закон про розширення повноважень поліції.
У Баварії правоохоронцям дозволили стежити за людьми Фото: 24tv.ua

Ухвалений документ дозволяє превентивні приховані дії поліції у випадку "потенційної небезпеки", а не наявної, як було написано в попередній редакції, повідомляє DPA.

Правоохоронцям дозволили без відома громадян переглядати електронне листування, відстежувати телефонні розмови та робити ДНК-тести без рішення суду.

Закон ухвалили завдяки голосам депутатів з партії консервативного Християнського союзу. Проти виступали соціал-демократи, "Союз 90 / Зелені" та партія "Вільні виборці". Критики говорять, що тепер у поліції є можливість де-факто "безкінечно ув'язнювати" громадян.

До ухвалення суперечливого закону німці протестували проти ініціативи. 11 травня в Мюнхені пройшли багатотисячні демонстрації. Протестуючі скандували, що відчувають "напад" на засади демократії та правової держави.

У свою чергу прем'єр-міністр Баварії Маркус Содер, який належить до Християнського союзу, вже заявив, що ухвалений закон не суперечить верховенству права.

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16 05 2018 16:34
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