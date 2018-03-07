У Бельгії спіймали дипломата з Ірану за підготовку теракту у Франції

Три інших арешти були зроблені у Франції, але двоє із затриманих були згодом звільнені

Іранський дипломат заарештований у Бельгії разом з іншими двома особами, яких підозрюють у підготовці вибуху на конференції опозиційної до влади Ірану Організації моджахедів іранського народу, що відбулася в Парижі 30 червня за участі адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.

Кілька колишніх європейських і арабських міністрів також взяли участь у засіданні іранських опозиційних груп у вигнанні, які прагнуть покласти край владі шиїтського мусульманського духовенства в Ірані. На заході були присутні 25 тисяч людей, повідомили бельгійські правоохоронці, інформує Reuters.

Міністр закордонних справ Ірану назвав новину зловісною і неправдоподібною, заявивши, що Тегеран готовий працювати з усіма зацікавленими сторонами, щоб докопатися до суті.

Повідомлялося, що зловмисники мають іранське походження та громадянство Бельгії. У затриманих виявили необхідне для виготовлення бомби обладнання включно з 500 грамами вибухової речовини TATP та детонатором. Їм висунули обвинувачення у спробі терористичного вбивства та підготовці терористичного злочину.