У Бельгії спіймали дипломата з Ірану за підготовку теракту у Франції
Кілька колишніх європейських і арабських міністрів також взяли участь у засіданні іранських опозиційних груп у вигнанні, які прагнуть покласти край владі шиїтського мусульманського духовенства в Ірані. На заході були присутні 25 тисяч людей, повідомили бельгійські правоохоронці, інформує Reuters.
Міністр закордонних справ Ірану назвав новину зловісною і неправдоподібною, заявивши, що Тегеран готовий працювати з усіма зацікавленими сторонами, щоб докопатися до суті.
Повідомлялося, що зловмисники мають іранське походження та громадянство Бельгії. У затриманих виявили необхідне для виготовлення бомби обладнання включно з 500 грамами вибухової речовини TATP та детонатором. Їм висунули обвинувачення у спробі терористичного вбивства та підготовці терористичного злочину.
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