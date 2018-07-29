У Белграді застрелили колишнього адвоката Мілошевича і поранили його сина

Огняновіч був членом юридичної групи Мілошевича під час його судового процесу в Гаазі

Відомий сербський адвокат Драгослав Огняновіч, який захищав в суді колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, був застрелений в Белграді.

57-річний Огняновіч був убитий в суботу ввечері біля свого будинку в столиці Сербії. Його 26-річний син був також поранений під час стрілянини, повідомляє ВВС.

Огняновіч був членом юридичної групи Мілошевича під час його судового процесу в Гаазі на початку 2000-х років.

Глава колегії адвокатів в Белграді заявив, що вбивство Огняновіча стало нападом на всіх адвокатів.

"Ми будемо створювати максимальний тиск на компетентні державні органи, щоб знайти винних в цьому злочині", - сказав Віктор Гостіляк.

Огняновіч також працював адвокатом в декількох гучних справах мафії в Сербії і Чорногорії.

В останні роки в Белграді вбили низку провідних членів сербських і чорногорських мереж організованої злочинності.

Поліція заявляє, що вбивства є частиною бандитської війни за незаконний ринок наркотиків.