Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Белграді застрелили колишнього адвоката Мілошевича і поранили його сина

Огняновіч був членом юридичної групи Мілошевича під час його судового процесу в Гаазі
Відомий сербський адвокат Драгослав Огняновіч, який захищав в суді колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, був застрелений в Белграді.
У Белграді застрелили колишнього адвоката Мілошевича і поранили його сина Фото: з вільних джерел

57-річний Огняновіч був убитий в суботу ввечері біля свого будинку в столиці Сербії. Його 26-річний син був також поранений під час стрілянини,  повідомляє ВВС.

Огняновіч був членом юридичної групи Мілошевича під час його судового процесу в Гаазі на початку 2000-х років.

Глава колегії адвокатів в Белграді заявив, що вбивство Огняновіча стало нападом на всіх адвокатів.

"Ми будемо створювати максимальний тиск на компетентні державні органи, щоб знайти винних в цьому злочині", - сказав Віктор Гостіляк.

Огняновіч також працював адвокатом в декількох гучних справах мафії в Сербії і Чорногорії.

В останні роки в Белграді вбили низку провідних членів сербських і чорногорських мереж організованої злочинності.

Поліція заявляє, що вбивства є частиною бандитської війни за незаконний ринок наркотиків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 07 2018 12:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.