У Берліні поліція ідентифікувала всіх жертв теракту біля різдвяного ярмарку
Комісія кримінальної поліції Німеччини завершила ідентифікацію всіх 12 жертв теракту, про що повідомила на своїй офіційній сторінці у Twitter.
"Комісія BKA з ідентифікації завершила упізнання 12 осіб, які загинули на площі Брайтшайдплац. Ми шануємо пам'ять загиблих і сумуємо разом з рідними", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.
Поліція Німеччини встановила особу водія вантажівки, ним виявився 23-річний пакистанець, який жив у Берліні в таборі для біженців.
Туніська влада у суботу, 24 грудня, повідомила про затримання трьох чоловіків, яких підозрюють у співучасті в організації теракту в Берліні.
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