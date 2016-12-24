У Берліні поліція ідентифікувала всіх жертв теракту біля різдвяного ярмарку

"Ми шануємо пам'ять загиблих і сумуємо разом з рідними"

У Німеччині ідентифікували всіх жертв нападу терориста у центрі Берліна.

Комісія кримінальної поліції Німеччини завершила ідентифікацію всіх 12 жертв теракту, про що повідомила на своїй офіційній сторінці у Twitter.

"Комісія BKA з ідентифікації завершила упізнання 12 осіб, які загинули на площі Брайтшайдплац. Ми шануємо пам'ять загиблих і сумуємо разом з рідними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

Поліція Німеччини встановила особу водія вантажівки, ним виявився 23-річний пакистанець, який жив у Берліні в таборі для біженців.

Туніська влада у суботу, 24 грудня, повідомила про затримання трьох чоловіків, яких підозрюють у співучасті в організації теракту в Берліні.