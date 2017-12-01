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У Білому домі запевняють, що Трамп таки має зв'язки з Росією

У Вашингтоні вважають, що така секретність лише "сіє сумніви в суспільстві"
Обраний президент США Дональд Трамп приховує інформацію про свої фінансові зв'язки з Росією, а також зв'язок своєї сім'ї.
У Білому домі запевняють, що Трамп таки має зв Фото: forumdaily.com

"Є достатньо свідчень, які вони (Дональд Трамп і його сім'я - ред.) можуть зібрати, щоб спростувати звинувачення як безпідставні. Але вони цього не роблять", - заявив на брифінгу прес-секретар Білого дому Джош Ернест, додавши, що така секретність лише "сіє сумніви в суспільстві", інформує Reuters.

Зазначимо, що раніше CNN з посиланням на неназваних чиновників США повідомив, що минулого тижня спецслужби представили Дональда Трампа і Бараку Обамі секретну доповідь. За інформацією телеканалу, в матеріалах йшлося про те, що у російської розвідки є "компрометуюча інформація про Трампа". При цьому CNN зазначив, що точного підтвердження цієї інформації немає.

В свою чергу, в ході прес-конференції Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста CNN, назвавши телеканал виробником фейкових новин.

Раніше Трамп заявив, що він жодним чином не пов'язаний з Росією. Американський президент заявляє, що РФ не має і не мала важелів впливу на нього.

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