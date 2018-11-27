Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Білорусі розстріляли чоловіка, засудженого за шість убивств

Згідно з правилами, під час розгляду звернень забороняється страчувати в’язнів, проте Білорусь зазвичай не виконує цього правила
У Білорусі стратили 31-річного Семена Бережного, одного з чотирьох фігурантів справи про "чорних ріелтерів", які, за даними слідства, вбили шістьох людей.
У Білорусі розстріляли чоловіка, засудженого за шість убивств Фото: tut.by

Про це правозахисному центру "Весна" повідомили рідні засудженого.

За словами матері розстріляного Бережного, свідоцтво про смерть вона поки не отримала. Також вона не знає, коли саме відбулась страта.

Як зазначає TUT.BY, у справі про "чорних ріелтерів" загалом засудили чотирьох обвинувачених, крім Бережного смертний вирок отримав 36-річний Ігор Гершнаков. Про його долю поки нічого невідомо, рідні вже місяць не отримують від нього листів.

Раніше в комітеті з прав людини ООН зареєстрували звернення від обох засуджених. Згідно з правилами, під час розгляду звернень забороняється страчувати в’язнів, проте Білорусь зазвичай не виконує цього правила.

У період з 2009 по 2015 рік у Могильові зникли шестеро людей. Пізніше їхні тіла знайшли в безіменних могилах на сільських цвинтарях. Всі вони були одинокими людьми з алкогольною залежністю чи боргами за комунальні послуги. Саме таких людей, за даними білоруського слідства, шукали зловмисники. Вони вмовляли їх продати або поміняти житло, після чого вбивали.

Засуджені під час судового засідання заявляли, що свідчення в них вибивали силою, а Гершнаков навіть оголошував голодування.

У грудні 2017 року Верховний суд Білорусі відмовив засудженим до страти в оскарженні вироку, проте у червні 2018 року суд призупинив виконання покарання на час розгляду їхніх наглядових скарг. Про скасування цього рішення суду не повідомлялось.

Нагадаємо, що Білорусь залишається єдиною країною в Європі і СНД, де зберігається смертна кара, яка відповідно до Конституції застосовується як виняткова міра покарання за особливо тяжкі злочини. Вирок суду виконується розстрілом. Родичам смертників, як правило, не повідомляють про розстріл і не надають останнього побачення перед стратою. Тіла розстріляних не видаються родичам, а місце їх поховання не повідомляється.

Смертну кару в республіці засуджують ЄС, БДІПЛ ОБСЄ і низка міжнародних організацій

Нагадаємо, що вчора у Республіці Білорусь привели у виконання смертний вирок визнаному винним у потрійному вбивстві Івану Кулешу.

У 2016 році в Білорусі були виконані чотири смертні вироки. За даними правозахисників, з початку 1990-х років у країні засудили до смертної кари понад 400 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 11 2018 18:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Борис Патон святкує 100-річчя

Борис Патон святкує 100-річчя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.