У Білорусі розстріляли чоловіка, засудженого за шість убивств

Згідно з правилами, під час розгляду звернень забороняється страчувати в’язнів, проте Білорусь зазвичай не виконує цього правила

У Білорусі стратили 31-річного Семена Бережного, одного з чотирьох фігурантів справи про "чорних ріелтерів", які, за даними слідства, вбили шістьох людей.

Про це правозахисному центру "Весна" повідомили рідні засудженого.

За словами матері розстріляного Бережного, свідоцтво про смерть вона поки не отримала. Також вона не знає, коли саме відбулась страта.

Як зазначає TUT.BY, у справі про "чорних ріелтерів" загалом засудили чотирьох обвинувачених, крім Бережного смертний вирок отримав 36-річний Ігор Гершнаков. Про його долю поки нічого невідомо, рідні вже місяць не отримують від нього листів.

Раніше в комітеті з прав людини ООН зареєстрували звернення від обох засуджених. Згідно з правилами, під час розгляду звернень забороняється страчувати в’язнів, проте Білорусь зазвичай не виконує цього правила.

У період з 2009 по 2015 рік у Могильові зникли шестеро людей. Пізніше їхні тіла знайшли в безіменних могилах на сільських цвинтарях. Всі вони були одинокими людьми з алкогольною залежністю чи боргами за комунальні послуги. Саме таких людей, за даними білоруського слідства, шукали зловмисники. Вони вмовляли їх продати або поміняти житло, після чого вбивали.

Засуджені під час судового засідання заявляли, що свідчення в них вибивали силою, а Гершнаков навіть оголошував голодування.

У грудні 2017 року Верховний суд Білорусі відмовив засудженим до страти в оскарженні вироку, проте у червні 2018 року суд призупинив виконання покарання на час розгляду їхніх наглядових скарг. Про скасування цього рішення суду не повідомлялось.

Нагадаємо, що Білорусь залишається єдиною країною в Європі і СНД, де зберігається смертна кара, яка відповідно до Конституції застосовується як виняткова міра покарання за особливо тяжкі злочини. Вирок суду виконується розстрілом. Родичам смертників, як правило, не повідомляють про розстріл і не надають останнього побачення перед стратою. Тіла розстріляних не видаються родичам, а місце їх поховання не повідомляється.

Смертну кару в республіці засуджують ЄС, БДІПЛ ОБСЄ і низка міжнародних організацій

Нагадаємо, що вчора у Республіці Білорусь привели у виконання смертний вирок визнаному винним у потрійному вбивстві Івану Кулешу.

У 2016 році в Білорусі були виконані чотири смертні вироки. За даними правозахисників, з початку 1990-х років у країні засудили до смертної кари понад 400 осіб.