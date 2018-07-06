ПОЛІТИКА НОВИНИГолова КДБ Білорусі Валерій Вакульчик повідомив про численні встановлені факти багатотисячних хабарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білорусі ряд високопоставлених чиновників затримані за корупцію
Глава КДБ РБ повідомив, що загальна доведена сума хабарів за рік склала 140 тисяч доларів, і вона буде рости
Фото: EPA/UPG
За словами Вакульчика, були викриті чиновники, які одержували хабарі до десятків тисяч доларів, повідомляє БЕЛТА.
"Поки те, що доведено, за рік близько 140 тисяч долларів. Але ця цифра однозначно буде рости", - уточнив він.
Відомо, що кілька високопоставлених чиновників вже затримані. Подробиці, повідомив Вакульчик, будуть оприлюднені протягом 10 днів, максимум - двох тижнів.
Нагадаємо, що 30 травня в Білорусі був затриманий на хабарі в 200 тисяч доларів помічник президента Олександра Лукашенка Сергій Ровненко.
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07 06 2018 15:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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