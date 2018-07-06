У Білорусі ряд високопоставлених чиновників затримані за корупцію

Глава КДБ РБ повідомив, що загальна доведена сума хабарів за рік склала 140 тисяч доларів, і вона буде рости

Голова КДБ Білорусі Валерій Вакульчик повідомив про численні встановлені факти багатотисячних хабарів.

За словами Вакульчика, були викриті чиновники, які одержували хабарі до десятків тисяч доларів, повідомляє БЕЛТА.

"Поки те, що доведено, за рік близько 140 тисяч долларів. Але ця цифра однозначно буде рости", - уточнив він.

Відомо, що кілька високопоставлених чиновників вже затримані. Подробиці, повідомив Вакульчик, будуть оприлюднені протягом 10 днів, максимум - двох тижнів.

Нагадаємо, що 30 травня в Білорусі був затриманий на хабарі в 200 тисяч доларів помічник президента Олександра Лукашенка Сергій Ровненко.