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У Білорусі з’явилася можливість факультативно вивчати українську мову в школах

Одне із завдань відповідної програми - розвиток почуття любові і поваги до українського народу
Міністерство освіти Білорусі 15 березня затвердило навчальну програму факультативних занять "Українська мова" для 5-9 класів шкіл з білоруською та російською мовами викладання.
У Білорусі з’явилася можливість факультативно вивчати українську мову в школах Фото: EPA/UPG

На національному освітньому порталі йдеться про те, що мета відповідної програми – "формувати в учнів уміння і навички нормативної усної і письмової української мови, в основі яких елементарні знання про особливості української мови в порівнянні з російською та білоруською", а також "розвиток почуття любові і поваги до українського народу, інтересу до його мови, культури, літератури, звичаїв, традицій", - передає "Радіо Свобода".

Посольство України у Мінську відзначає, що це відбулося у контексті розвитку співпраці України з Білоруссю у сфері освіти, про що йшлося на торішніх переговорах президента Олександра Лукашенка до Києва.

Як повідомляє "Радіо Свобода", викладачів української мови та літератури вже готують на філологічних факультетах в університетах Мінська та Бреста. У Мінську та Гомелі наразі діють курси української мови для дорослих та дітей, організовані українською діаспорою.

Нагадаємо, що польське місто Познань почало вести свою офіційну інтернет-сторінку ще однією мовою - українською.

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16 03 2018 10:17
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