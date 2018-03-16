У Білорусі з’явилася можливість факультативно вивчати українську мову в школах
На національному освітньому порталі йдеться про те, що мета відповідної програми – "формувати в учнів уміння і навички нормативної усної і письмової української мови, в основі яких елементарні знання про особливості української мови в порівнянні з російською та білоруською", а також "розвиток почуття любові і поваги до українського народу, інтересу до його мови, культури, літератури, звичаїв, традицій", - передає "Радіо Свобода".
Посольство України у Мінську відзначає, що це відбулося у контексті розвитку співпраці України з Білоруссю у сфері освіти, про що йшлося на торішніх переговорах президента Олександра Лукашенка до Києва.
Як повідомляє "Радіо Свобода", викладачів української мови та літератури вже готують на філологічних факультетах в університетах Мінська та Бреста. У Мінську та Гомелі наразі діють курси української мови для дорослих та дітей, організовані українською діаспорою.
Нагадаємо, що польське місто Познань почало вести свою офіційну інтернет-сторінку ще однією мовою - українською.
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