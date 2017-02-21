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У Британії тисячі людей протестували біля будівлі парламенту проти візиту Трампа

Раніше 1,8 млн британців підписали петицію проти прийому Трампа королевою Єлизаветою
Декілька тисяч людей у Лондоні вийшли на вулицю міста протестували проти візиту президента США Дональда Трампа в Британію.
У Британії тисячі людей протестували біля будівлі парламенту проти візиту Трампа Фото: Reuters

Люди зібралися біля будівлі парламенту. Багато хто тримав у руках плакати: "Ні Трампу, ні нетерпимості!", інформує Reuters.


Фото: Reuters

Відзначимо, що раніше 1,8 млн британців підписали петицію проти прийому Трампа королевою Єлизаветою. В якості обґрунтування такої заборони автори петиції вказують на жіноненависницькі погляди Трампа та його вульгарну поведінку, інформує ВВС. Це на думку авторорів петиції виключає можливість прийому 45-го президента США королевою Єлизаветою або принцом Уельським.

Втім, уряд Великобританії не підтримав цю петицію.


Фото: Reuters

Нагадаємо, що мер Лондона Садік Хан переконаний, що "жорстока і ганебна" політика президента США Дональда Трампа має стати причиною скасування його державного візиту до Великої Британії.

Додамо, що у січні президент США Дональд Трамп на прес-конференції з прем'єром Великої Британії Терезою Мей заявив, що говорити про зняття санкцій з Росії поки рано.

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21 02 2017 08:39
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