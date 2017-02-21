У Британії тисячі людей протестували біля будівлі парламенту проти візиту Трампа
Люди зібралися біля будівлі парламенту. Багато хто тримав у руках плакати: "Ні Трампу, ні нетерпимості!", інформує Reuters.
Фото: Reuters
Відзначимо, що раніше 1,8 млн британців підписали петицію проти прийому Трампа королевою Єлизаветою. В якості обґрунтування такої заборони автори петиції вказують на жіноненависницькі погляди Трампа та його вульгарну поведінку, інформує ВВС. Це на думку авторорів петиції виключає можливість прийому 45-го президента США королевою Єлизаветою або принцом Уельським.
Втім, уряд Великобританії не підтримав цю петицію.
Фото: Reuters
Нагадаємо, що мер Лондона Садік Хан переконаний, що "жорстока і ганебна" політика президента США Дональда Трампа має стати причиною скасування його державного візиту до Великої Британії.
Додамо, що у січні президент США Дональд Трамп на прес-конференції з прем'єром Великої Британії Терезою Мей заявив, що говорити про зняття санкцій з Росії поки рано.
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