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У Будапешті судитимуть 16 осіб за махінації з громадянством Угорщини для українців та росіян

Наразі генеральна прокуратура Угорщини уже передала справу до суду
Генеральна прокуратура Угорщини оприлюднила інформацію про обґрунтовані обвинувачення у корупції, висунуті проти 16 осіб, пов'язані з спрощеною процедурою отримання громадянства. Зокрема у справі фігурують двоє жінок державних службовців.
У Будапешті судитимуть 16 осіб за махінації з громадянством Угорщини для українців та росіян Фото: mukachevo.net

За словами прокурора Будапешта Тібора Іболя (Tibor Ibolya) у справі фігурують урядові чиновники, місцеві посередники та іноземні громадяни, які претендували на отримання громадянства Угорщини незаконним шляхом, інформує Мukachevo.net з посиланням на угорські ЗМІ.

Державні службовці працювали в одному з відділень Управління імміграції та громадянства в Будапешті та Пейчі. Їхнє завдання полягало у прийнятті документів та реєстрацію про натуралізацію у реєстраційній системі.

Обвинувачені приймали запити про спрощену натуралізацію від іноземців, які не розуміли і не говорили угорською мовою, що не відповідає вимогам законодавства. Йдеться про період з січня 2014 року до березня 2015 року.

Згідно з обвинувальним висновком, угорські чиновниці мали посередників, які передавали їм гроші за незаконне отримання громадянства від іноземців. Одна з них була затримана 18 березня 2015 року при перерахунку хабара. Інша затримана наступного дня, коли скасувала кілька документів, що стосувалися заяв про натуралізацію.

Десять відповідачів у справі є іноземцями, які проходили процес натуралізації не на законних підставах. Серед них громадяни України, Росії та Сербії.

Також відомо, що  відповідач першої позиції був затриманий 18 березня 2015 року при перерахуванні грошових коштів. Відповідач другого роду скасував кілька документів, що стосуються заяви про натуралізацію наступного ранку.

Наразі генеральна прокуратура Угорщини уже передала справу до суду.

Нагадаємо, щонайменше 20 українців у 2016 році купили громадянство Кіпру і отримали паспорт Євросоюзу.

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07 11 2017 11:58
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