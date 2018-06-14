На Черкащині затримали прокурора й адвоката за хабар

За вказані гроші прокурор обіцяв змінити кваліфікацію правопорушення щодо незаконного зберігання та збуту наркотиків

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі прокурора Черкаської місцевої прокуратури й адвоката.

"Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав від жителя обласного центру вісім тисяч доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв змінити кваліфікацію правопорушення щодо незаконного зберігання та збуту наркотиків з тяжкого злочину на менш тяжкий. Як посередника для отримання грошей прокурор привернув адвоката підозрюваного", – повідомили в прес-центрі СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Обох зловмисників затримали на одній з міських вулиць після отримання чотирьох з половиною тисяч доларів - останньої частини хабара.

Вирішується питання про оголошення затриманим про повідомлення у вчиненні злочину й обрання запобіжного заходу. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.