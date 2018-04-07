У Чернігові унаслідок лобового зіткнення легковика і "Газелі" загинули три людини
Аварія сталася за автомобільним мостом через Десну, повідомляє сайт поліції області.
"Правоохоронці встановили, що легковик "Джилі", рухаючись по Київському шосе в напрямку с. Количівка, допустила лобове зіткнення з автомобілем "Газель", який рухався в бік Чернігова", - йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) - карається позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що в результаті аварії 42-річний водій легкового автомобіля і двоє пасажирів від отриманих травм загинули на місці. Одного постраждалого з легковика, водія і пасажира з мікроавтобуса доставили в лікарню.
"Для проведення невідкладних робіт залучали відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС України в Чернігівській області. За допомогою спецінструменту рятувальники деблокували з понівечених автомобілів потерпілих і тіла загиблих людей", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Тернопільській області військова вантажівка зіткнулася з легковиком. Двоє людей загинули.
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