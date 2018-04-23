У Чернівецькій області отруїлися 24 школярі
20 квітня вони звернулися по медичну допомогу зі скаргами на нудоту, блювоту, біль у животі, пронос і підвищення температури тіла, повідомляє прес-служба державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України" у Facebook.
Трьох дорослих і одну дитину госпіталізували з діагнозом "гострий гастроентероколіт". Іншим хворим надали первинну медичну допомогу. Стан їх здоров'я покращився.
"Під час епідеміологічного розслідування для проведення бактеріологічних, вірусологічних, фізико-хімічних лабораторних досліджень відібрано добові проби страв, проби питної води, змиви з обладнання, посуду, інвентарю на харчоблоці школи", - йдеться в повідомленні.
На цей момент триває проведення протиепідемічних, профілактичних заходів і лабораторних досліджень.
Нагадаємо, що на днях в одній зі шкіл в Запорізькій області учні отруїлися кондитерськими виробами, внаслідок чого було госпіталізовано п'ятьох дітей.
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