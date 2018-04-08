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У Чернівецькій області поліція зупинила маршрутку з нетверезим шофером без водійських прав

Кількість алкоголю у крові водія була втричі більшою за норму
Під час профілактичної операції "Перевізник" у Кельменецькому районі Чернівецької області поліція виявила п'яного водія за кермом маршрутки без водійських прав.
У Чернівецькій області поліція зупинила маршрутку з нетверезим шофером без водійських прав Фото: cv.npu.gov.ua

"Відпрацьовуючи територію району в рамках проведення цільових превентивних заходів, 4-го серпня близько 2-ої години ночі спеціальна мобільна група поліцейських зупинила маршрутний автобус "Mercedes-Benz" сполученням "Київ-Кельменці". За кермом мікроавтобуса перебував 28-річний житель Сокирянського району. Під час перевірки документів з'ясувалося, що у шофера відсутнє посвідчення водія. Крім цього, правоохоронці помітили у чоловіка ознаки сп'яніння. Медичне освідчення показало в крові водія 0,62 проміле. А це більш, ніж втричі вище допустимої норми", – розповіли в поліції.

На нетверезого шофера склали протоколи за статтями 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) та 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці доправили пасажирів до кінцевої точки маршруту.

Матеріали по виявленому порушенню працівники поліції обіцяють передати до Укртрансбезпеки для вирішення питання про позбавлення перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.


Фото: cv.npu.gov.ua

Нагадаємо, в Чернівцях водій фури провіз інспектора Укртрансбезпеки п'ять кілометрів на капоті.

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04 08 2018 23:25
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