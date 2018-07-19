Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Водій фури провіз інспектора Укртрансбезпеки п'ять кілометрів на капоті

Поки інспектор їхав на капоті, він примудрився викликати поліцію, пояснити, куди їде, і зняти відео
У Чернівцях водій вантажного автомобіля намагався втекти від інспектора управління Укртрансбезпеки. Той хотів зупинити машину, застрибнувши на капот, але водій продовжив рух. У результаті інспектор був змушений так їхати близько п'яти кілометрів.
Водій фури провіз інспектора Укртрансбезпеки п Фото: molbuk.ua

"Я зупинив вантажівку Rebault Magnum. Мав провести ваговий контроль і перевірку документів. Назвався і пішов до робочого місця. Раптом водій дав задній хід, і я опинився перед капотом. У мене не було іншого виходу, крім як застрибнути на машину", - розповів інспектор Денис Ключевський, повідомляє місцеве видання molbuk.ua.

Водій вантажівки ніяк на це не відреагував і продовжив рух.

"Водій продовжував їхати. Так на капоті проїхав майже п'ять кілометрів - від ресторану "Білий дім" до кільця біля заправки поблизу [села] Магалі. Швидкість була десь 60-70 кілометрів на годину. Водій заїхав на зупинку для вантажівок і зупинився. Замкнув машину й утік. Його знайшла патрульна поліція за 700 метрів від зупинки в кущах. Чому водій так вчинив, він не зміг пояснити", - розповів інспектор.

Нагадаємо, патрульні Львова зупинили автомобіль, водій якого, щоб приховати стан алкогольного сп'яніння, вдав німого.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2018 17:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.