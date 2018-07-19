Водій фури провіз інспектора Укртрансбезпеки п'ять кілометрів на капоті
"Я зупинив вантажівку Rebault Magnum. Мав провести ваговий контроль і перевірку документів. Назвався і пішов до робочого місця. Раптом водій дав задній хід, і я опинився перед капотом. У мене не було іншого виходу, крім як застрибнути на машину", - розповів інспектор Денис Ключевський, повідомляє місцеве видання molbuk.ua.
Водій вантажівки ніяк на це не відреагував і продовжив рух.
"Водій продовжував їхати. Так на капоті проїхав майже п'ять кілометрів - від ресторану "Білий дім" до кільця біля заправки поблизу [села] Магалі. Швидкість була десь 60-70 кілометрів на годину. Водій заїхав на зупинку для вантажівок і зупинився. Замкнув машину й утік. Його знайшла патрульна поліція за 700 метрів від зупинки в кущах. Чому водій так вчинив, він не зміг пояснити", - розповів інспектор.
Нагадаємо, патрульні Львова зупинили автомобіль, водій якого, щоб приховати стан алкогольного сп'яніння, вдав німого.
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