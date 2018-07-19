Водій фури провіз інспектора Укртрансбезпеки п'ять кілометрів на капоті

Поки інспектор їхав на капоті, він примудрився викликати поліцію, пояснити, куди їде, і зняти відео

У Чернівцях водій вантажного автомобіля намагався втекти від інспектора управління Укртрансбезпеки. Той хотів зупинити машину, застрибнувши на капот, але водій продовжив рух. У результаті інспектор був змушений так їхати близько п'яти кілометрів.

"Я зупинив вантажівку Rebault Magnum. Мав провести ваговий контроль і перевірку документів. Назвався і пішов до робочого місця. Раптом водій дав задній хід, і я опинився перед капотом. У мене не було іншого виходу, крім як застрибнути на машину", - розповів інспектор Денис Ключевський, повідомляє місцеве видання molbuk.ua.

Водій вантажівки ніяк на це не відреагував і продовжив рух.

"Водій продовжував їхати. Так на капоті проїхав майже п'ять кілометрів - від ресторану "Білий дім" до кільця біля заправки поблизу [села] Магалі. Швидкість була десь 60-70 кілометрів на годину. Водій заїхав на зупинку для вантажівок і зупинився. Замкнув машину й утік. Його знайшла патрульна поліція за 700 метрів від зупинки в кущах. Чому водій так вчинив, він не зміг пояснити", - розповів інспектор.

Нагадаємо, патрульні Львова зупинили автомобіль, водій якого, щоб приховати стан алкогольного сп'яніння, вдав німого.