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У червні Гройсман отримав понад 19 тис грн на відрядження

Прем'єр отримав надбавку за інтенсивність праці - 4 050 гривень
Заробітна плата прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана за червень склала 37 768,67 гривень.
У червні Гройсман отримав понад 19 тис грн на відрядження Фото: Владислав Мусієнко

Сума коштів, нарахована Гройсману в червні, склала 37 768,67 гривень, з них посадовий оклад - 9 000 гривень, надбавка за вислугу років - 2 970 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 4 050 гривень, зарплата за час відряджень - 19 407, 97 гривень, індексація - 132,02 гривні, відпускні - 2 208,68 гривень, йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит "Українських Новин".

Сума утриманих податків склала 7 364,89 гривні, з них податок з доходів фізичних осіб - 6 798,36 гривень, військовий збір - 566,53 гривень.

Фактична сума, отримана прем'єром, склала 30 403,78 гривні.

Зарплата Гройсмана за грудень 2016 року склала 35,9 тис. гривень, за січень - 36 тис. Гривень, за лютий - 35,7 тис. гривень, за березень - 36,2 тис. гривень, за квітень і травень - по 35, 8 тис. гривень.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2016 рік, згідно з якою його сумарний дохід склав 15 млн 765 тис. грн.

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11 07 2017 11:16
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